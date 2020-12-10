شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة أسبوعين بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,828.71$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,839.69$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,842.37$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.6% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المعدن فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,875.28$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش بفضل نشاط نسبي فى عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، قبيل اجتماع المركزي الأوروبي ،والذي قد يشهد الإعلان عن توسيع الإجراءات التحفيزية لدعم اقتصاد اليورو فى مواجهة تباطؤ دورة التعافي ومخاطر الركود التضخمي.

بالإضافة إلى تصاعد المخاوف حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري ، فى ظل المحادثات المتعثرة التي انطلقت يوم الاثنين بين لندن وبروكسيل ،ولم تسفر حتى اللحظة عن حدوث أي تقدما ملموس.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,179.78 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 حزيران/يونيو الماضي.