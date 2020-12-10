شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي»: الإمارات مرجعية في الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشار تشارلز يانغ، رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط، للدور الهام في الاستثمارات بالبنية التحتية الرقمية الذي تنشط به دولة الإمارات، كأساس محوري لإجراء التحول الرقمي المطلوب وتوفير العديد من الفرص الجديدة المميزة للشركات والأفراد، خصوصاً خلال الفترة الحالية وضرورات دعم جهود التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة التي فرضها تفشي الجائحة.

وفي حديث له مع نخبة من الصحفيين في ختام الدورة الأربعين من أسبوع جيتكس للتقنية 2020، أشاد شارلز يانغ بخطط واستراتيجيات الإمارات في مجال الاستفادة من التقنيات الحديثة، وقال بأن الإمارات مؤهلة لتكون مرجعاً على المستوى العالمي في الاستفادة من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والسحابة الالكترونية وخوض غمار الابتكار التقني ومواكبة مستجدات التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وسلط يانغ الضوء عن أهم محاور أعمال هواوي في 2020، موضحاً بأن الشركة راضية عن أدائها في الإمارات المنطقة باعتبارها سعت بكامل ثقلها للمساهمة في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات اللازمة وذات القيمة المضافة خلال فترة الجائحة بحسب أولويات كل سوق، وعملت على دعم جهود مشغلي الاتصالات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتلبية الاحتياجات المتزايدة على التقنيات الرقمية وشبكات الاتصالات السريعة والمستقرة بغية ضمان استمرار التعليم والعمل عن بعد والعديد من النشاطات الحيوية الأخرى، وتوفير البدائل على ضوء الواقع الجديد لدعم مسارات العمل.

وأكد يانغ أن الإمارات تمتلك التقنيات الرقمية اللازمة لدعم مسارات العمل على مواجهة آثار الجائحة، حيث كانت في مقدمة دول المنطقة والعالم التي وفرت البنية التحتية الرقمية التي تضمن شبكات اتصالات وتقنية معلومات مستقرة ومتطورة، خصوصاً الدول التي كانت سباقة في نشر شبكات الجيل الخامس. وقال : «ساهمت البنية التحتية للاتصالات في تمكين العديد من الدول من مواكبة الحجم المتزايد للبيانات التي يتم نقلها عبر الشبكات بسبب الانتقال إلى التعليم والعمل والتسوق وتوفير الخدمات الصحية عبر الإنترنت».

ونوّه إلى أن حجم البيانات التي يتم نقلها عبر شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط ازداد بنسبة وصلت إلى 40% على مدار العام الحالي. وذكر ضمن السياق ذاته بأن دراسة قام بها خبراء من شركة مكينزي في الصيف الماضي خلصت إلى أن الاعتماد على التقنيات الرقمية في إنجاز الأعمال بسبب تفشي الجائحة ازداد على مدار ثمانية أسابيع بنسبة تعادل ما يتم تحقيقه في خمسة أعوام. وأكد يانغ على أهمية العناية القصوى بمسألة تمكين المواهب المحلية في الإمارات ودول المنطقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد كوادر وطنية قيادية مستقبلية مؤهلة لمواكبة مستجدات التكنولوجيا المتسارعة والاستفادة من التقنيات الحديثة كالجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة. وأوضح بأن التقنيات الحديثة ستسهم في توفير فرص عمل كثيرة وفرص جديدة مميزة للأعمال والمجتمعات في المنطقة. 100.000 موهبة وقال يانغ: «تعاونّا مع العديد من الشركاء في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث أدركنا أهمية تنمية المواهب التقنية ليس لدعم القطاع التقني فحسب، بل لدفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة». لذا، ساهمت هواوي في تنمية ورعاية 100.000 موهبة من مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتدريب الخبراء المحليين على ابتكار الحلول المخصصة لسيناريوهات محددة على مدار الأعوام العشرين الماضية. وأضاف يانغ: «من المهم جداً أن يتعاون القطاعين العام والخاص في مجال إعداد الكوادر البشرية التقنية في إطار بناء النظام الإيكولوجي الشامل والمتكامل للاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، والذي يجب أن يبدأ بالعناية الفائقة ببناء النظام الإيكولوجي للمواهب التقنية التي تعتبر اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية والتطور المطلوب بالاستفادة من التكنولوجيا بعقول وأيادي محلية. والطريق الأمثل للقيام بذلك هو بناء جسور التعاون والشراكة والعمل المنفتح بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاعين العام والخاص من مشغلين للاتصالات والهيئات الحكومية المعنية والجامعات والمعاهد المتخصصة. وإن تم ذلك على أكمل وجه، لا شك أن دول منطقة الشرق الأوسط ستجني ثمار التحول الرقمي في اجمل صورها وتكون مثالاً يحتذى به. والمبشر في الأمر بأن تجاربنا في هذا المجال تشير على أن الإمارات ودول المنطقة في موقع جيد جداً لتحقيق ذلك باعتبار أن الكوادر البشرية في دول المنطقة تتمتع بمواهب ومهارات ذات مستوى رفيع، استطاعت المنافسة وتحقيق التميز على المستوى الدولي في العديد من البرامج والمسابقات كمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات الذي فاز بالعديد من نسخها السنوية طلاب من جامعات عربية». مكافحة آثار الجائحة وقال يانغ في ختام حديثه للصحفيين: «تتمثل أولويات 2021 في كل بلد بمواصلة العمل على مكافحة آثار الجائحة في إطار إعادة الانتعاش الاقتصادي واستمرار العمل على إنجاز مشاريع التنمية. كما ينبغي أن تهتم الدول بتعزيز قيمة مشاريعها للشركات والأفراد على المدى الطويل بالاستفادة من التقنيات الحديثة التي أثبتت جدارتها في دفع عجلة تطوير كافة القطاعات والصناعات، خصوصاً في مجال نشر شبكات الجيل الخامس ودمجها بفوائد ومميزات الذكاء الاصطناعي والحوسبة لتعزيز قدرات الاتصال وخفض مستوى النفقات التشغيلية ورفع كفاءة وجودة الأعمال وتوفير خدمات وحلول عصرية للأعمال والشركات ترتقي لطموحات الحقبة الرقمية التي نمر بها».