شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد ألمانيا.. العودة لما قبل الأزمة رهن السيطرة على الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو) الخميس إن الناتج الاقتصادي في البلاد قد يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2021 تقريبا إذا ظلت جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة خلال الشتاء ورُفعت القيود تدريجيا في بداية العام المقبل.

وأضاف المعهد أن الاقتصاد الألماني سينمو 5.3% العام المقبل بعد انكماشه 5.1% في 2020 بسبب الضرر الذي لحق بالنمو في أكبر اقتصاد بأوروبا جراء فرض إجراءات للعزل العام لكبح انتشار الفيروس مرتين.

وقال المعهد في بيان «إذا لم ينجح هذا وظلت القيود مفروضة حتى الربيع، قد يكون الناتج الاقتصادي في ألمانيا في 2021 أدنى 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو الأكثر تفاؤلا». (رويترز)

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