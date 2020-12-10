شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تلغي العمليات المنفذة على "ام بي للهندسة" بسبب إخفاء خبر جوهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية أم بي للهندسةM.B، خلال جلستي تداول اليوم وأمس، وذلك قبل الإعلان المعلن في تمام 14:20:53 مع تعديل سعر فتح جلسة يوم الأحد المقبل، ليصبح 0.727 جنيه للسهم.

جاء ذلك بعد إعلان شركة أم بي للهندسة، عن وجود أحداث جوهرية بشأن وجود مفاوضات بخصوص الاستحواذ على شركة في نفس المجال.

وتحولت شركة إم بي للهندسة، من الربحية إلى الخسائر خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث سجلت خسائر بلغت 4.11 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.61 مليون جنيه أرباحاً خلال فس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 118.99 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 142.71 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.