شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأسبانيا: تحدثنا مع المجلس الدولى للزيتون لتقديم الدعم الفنى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير عمر سليم سفير مصر فى أسبانيا ، إن مصر انضمت إلى المجلس الدولى للزيتون ومقره مدريد الذى يشارك فيه دول كثيرة وفيه يتم تحديد أهم المعايير لتصدير الزيتون ونتحدث الآن مع المجلس لكى يقدموا لمصر الدعم الفنى فى الزيتون فى إطار توجه الرئيس بزراعة 1.5 مليون فدان .

وأضاف خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعة الغذائية حول فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى أسبانيا عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع التمثيل التجارى، إن سمعة مصر جيدة فى أسبانيا ولا يوجد مشاكل فى تصدير الصناعات الغذائية إليها وأسبانيا لديها قابلية فى التعاون مع مصر ولم يكن لدينا مجلس أعمال مشترك ونتحدث حاليا مع أسبانيا لكى يتم تشكيل مجلس من الجانب الأسبانى وفى مصر مجلس من جانبنا ونبدأ فى عمل لقاءات تجارية بين الجانبين فى كل قطاع .

وقال سفير مصر فى مدريد، إن المشاركة فى المعارض المقامة فى أسبانيا مهم جدا للشركات المصرية وزيادة عوائد التصدير لأسبانيا أو إلى دول أمريكا اللاتينية المشاركة فى المعارض الأسبانية وزيادة الصادرات إليها، حيث تعطى المعارض الفرصة فى التعاقد على المزيد من الفرص التجارية إلى كافة الدول المشاركة .

وشارك فى الندوة المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى لبحث زيادة الصادرات المصرية إلى أسبانيا وأهم الصناعات الغذائية الواعدة فى تصديرها للسوق الأسبانى وللدول الأوروبية بأكملها .