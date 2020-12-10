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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الخميس 10-12-2020.. ويسجل 18.87 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 10-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.87 جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل بـ18.89 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الأربعاء.
واستقر اليورو اليوم الخميس قبل أن يكشف البنك المركزي الأوروبي عن تدابير تحفيز جديدة، بينما هبط الجنيه الإسترليني بعد أن جرى تمديد محادثات تجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى الأيام القليلة القادمة سعيا لتحقيق انفراجة صعبة المنال.
وأوضح مسئولون في البنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة أن برنامجا أكبر لمشتريات الطوارئ الخاصة بالجائحة وتقديم المزيد من القروض المدعومة طويلة الأجل للبنوك سيشكلان العمود الفقري لإجراءات على صعيد السياسة.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.93 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.87 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.89 جنيه.
19.04 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.04 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر18.88 جنيه للشراء.
19.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.86 جنيه للشراء.
19.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.91 جنيه للشراء.
19.08 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.88 جنيه للشراء.
19.04 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.89 جنيه للشراء.
19.08 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر تباين سعر اليورو اليوم الخميس 10-12-2020.. ويسجل 18.87 جنيه بالبنك الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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