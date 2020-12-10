شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند 650.229 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2230 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13157 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4236 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3040 نقطة.