شكرا لقرائتكم خبر عن رفض استئناف ميناء دمياط ضد حكم تغريمها 427.4 مليون دولار لصالح "دمياط الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتا كي جي ال لوجستيك ورابطة الكويت والخليج للنقل، عن صدور حكم لصالح الشركة الزميلة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل، من محكمة استئناف القاهرة، ويقضي الحكم برفض دعوى هيئة ميناء دمياط ببطلان حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح شركة دمياط للموانئ الدولية، وذلك بحسب بيانهما لبورصة الكويت، اليوم الخميس.

ووفقاً للإفصاح، فإن المحكمة الدولية للتحكيم- التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس- قد أصدرت حكماً لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ (شركة مساهمة مصرية) ضد هيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل المصرية، والذي تلتزم بموجبه هيئة ميناء دمياط بأن تسدد لشركة دمياط الدولية للموانئ مبلغ وقدره 427.4 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقررة على أصل المبلغ 303.8 مليون دولار، والتي تقدر بـ67.1 مليون دولار أمريكي تقريباً حتى تاريخ 21 فبراير لعام 2020، بخلاف الفوائد القانونية المقررة على مبلغ 120 مليون دولار أمريكي، ومبلغ 3.6 مليون دولار أمريكي.