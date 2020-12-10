شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 49.08 دولار لبرنت و45.77 دولار لغرب تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 49.08 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 22 سنت أو ما يوازي 0.5% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45.77 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 25 سنتا أو ما يوازي 0.6%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وفقا لرويترز.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 15.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.4 مليون برميل وخفضت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.78 مليون برميل يوميا.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك+ في الأسبوع الماضي لزيادة إنتاج النفط على نحو تدريجي سيساعد روسيا في تنفيذ خطة إيرادات الميزانية وقد يساهم أيضا في نمو صندوق ثروتها السيادي وجاءت تصريحات سيلوانوف خلال اجتماع للحكومة عقد من خلال دائرة تلفزيونية حضره نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الذي يشرف على العلاقات مع أوبك وسياسة الطاقة في روسيا.

وقال نوفاك إن الطلب العالمي على النفط تحسن ويقل حاليا بين ستة وسبعة ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الأزمة وأضاف أن هذا يمثل تعافيا بنحو 15 إلى 17 مليون برميل يوميا من المستويات المتدنية المسجلة في وقت سابق من العام في أوج الجائحة في الربيعوتابع أن من المهم متابعة الإنتاج في الدول غير المشاركة في اتفاق أوبك+ وقال "بدأت كندا والنرويج والبرازيل ودول أخرى تصبح تدريجيا، لنقول، أكثر نشاطا من حيث الاستثمار والإنتاج نظرا لتعافي السوق وارتفاع الأسعار".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو في المنظمة يوم الخميس الماضي على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.