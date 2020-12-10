شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التمثيل التجارى: أسبانيا نقطة نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا بأكملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى، إن السوق الأسبانى من أهم الأسواق المستهدفة للتصدير إليها المرحلة المقبلة لأن أسبانيا تجمعنا بها عادات غذائية مشتركة ونعمل على زيادة صاراتنا إليها، بالإضافة إلى أنها سوق مهم فى الاتحاد الأوروبى وندخل من خلالها إلى أوروبا بشكل عام لأنها المكان الذى يقوم بالكثير من المشتريات إلى دول الإتحاد الأوروبى، وكذلك علاقتها مع أمريكا اللاتينية والتى تعطى الفرصة للصادرات المصرية النفاذ إلى هناك.

وأضاف مغاورى خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعة الغذائية حول فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى أسبانيا عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع التمثيل التجارى، إن أهم السلع المصدرة إلى السوق الأسبانى هى زيت الزيتون، ومركزات العصائر والفواكة المجمدة، وأن تعداد أسبانيا يمثل 47 مليون نسمة ويحتوى على مركز لإعادة التصدير فى أوروبا، وأتصور أننا مع أسبانيا هناك أكثر من محور وليس فقط فى التصدير لابد أن نضع فى الاعتبار أنها متطورة فى صناعة الأغذية والمشروبات وحجمها 125 مليار يورو، ونحو 22% من إجمالى قطاع الصناعات الاسبانى للصناعات الغذائية، كما أن أسبانيا رابع أهم سوق لصادرات الصناعات الغذائية بقيمة 853 مليون يورو فى 2019 والكثير من الدول المنافسة ستهرول إلى أسبانيا ومنها المغرب وتونس وتركيا والبرازيل، وليس بالضرورة كل المنتجات من الممكن أن نركز على بعض المنتجات منها ونسعى لزيادة تصديرها .

وأوضح، إن قطاع التمثيل التجارى أعد دراسة وأرسلها إلى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وتحدثنا خلالها عن الدول المستهدفة للتصدير وأن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر سيكون منافس لعملية التصدير ونستهدف الكثير من الدول بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى مختلف الدول والمعلومات التى يتقدموا بها عن أسواق الدول بالخارج وأهم احتياجات شعوبها من السلع، وسوف تعمل مكاتب التمثيل التجارى على التواصل مع المستوردين فى كل دولة فيما بعد .