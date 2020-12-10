شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسهم تصعد ببورصة مسقط هامشياً على رأسها "ريسوت للأسمنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% رابحاً 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3606.980 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 407 صفقة لعدد 38 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.41%، ثم سهم، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 1.12%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 0.71%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.11%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.44%، ثم سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 2.23%، فيما تصدر سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 264.5 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، عن إلغاء إدراج الشركة الخليجية بادر لأسواق المال، من السوق الثالثة برأسمال قدره 2 مليون ريال عماني مقسم إلى 2 مليون سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة التأمين الأهلية، عن موافقة مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية، على سياسة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وخطط العمليات للأعوام من 2021 إلى 2023، وسياسة توزيع الأرباح، وعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 27 ديسمبر الجاري.