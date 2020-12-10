شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 73 نقطة بجلسة الخميس بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% خاسراً 73.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10446.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.9 مليون سهم بقيمة 357.8 مليون ريال عبر تنفيذ 8926 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، فيما استقرت 6 أسهم، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.69%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.50%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.