شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.63% بالختام.. ورأس المال يربح 7.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 32.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5109.192 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 742.660 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 110.9 مليون سهم، بقيمة 456.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 3078 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 4.94%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.82%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.

وارتفع 22 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 14.9%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 12.14%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم بنك الشارقة بنسبة 3.47%، ثم سهم بنك أم القيوين الوطني بنسبة 2.5%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 2.04%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 121.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.61%.

وفي سياق متصل أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركة المدرجة بناءً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه سوف تبدأ من تاريخ 17 ديسمبر الجاري، ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية السنوية للعام 2020.

كما أعلنت السوق، عن تزويد الشركات المدرجة بقائمة الأشخاص المعينين بالتواصل مع السوق، والتي تضم مدير علاقات المستثمرين، الأشخاص الذين لهم صلاحية الدخول على نظام الإفصاح الإلكتروني E-Service.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، ابتداءً من يوم الأربعاء، الموافق 11 نوفمبر، بألا تقل نسبة مساهمي مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن 51%، وألا تزيد مساهمة غيرهم عن 49% من أسهم الشركة.