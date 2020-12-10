شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.28% بجلسة نهاية الأسبوع وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% رابحاً 7.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 455.7 مليون سهم محققة ما قيمته 293.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4866 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.03%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.29%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.53%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.45%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 129.5 مليون ورقة بقيمة 53.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دار التكافل، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، لمناقشة الأعمال الاعتيادية للشركة.