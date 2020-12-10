شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى: نعد دراسة لزيادة فرص النمو لأوروبا ونعلنها فى الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يعد دراسة بالتعاون مع المكتب المصرى للدراسات الاقتصادية عن قطاع الصناعات الغذائية وفرص النمو وزيادة الصادرات إلى أوروبا على الأخص، والتى سنخرج بنتائجها خلال الربع الأول من عام 2021، قائلا إن أوروبا تمثل 13% من إجمالى الصادرات الغذائية ونعتبر أن لدينا فرصة فى مضاعفة هذا الرقم لو تم حل بعض المشاكل مع الصادرات لأوروبا والتى سنطرحها فى الدراسة.

وأضاف برزى خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعة الغذائية حول فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى أسبانيا عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع التمثيل التجارى، إن صادرات الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية وحققت 3.5 مليار دولار فى 2019 بنمو 10% عن عام 2018، وأسبانيا تمثل 1.8% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية عام 2019 بنمو 52% عن 2018 ولكن لايزال هناك فرص واعدة للصادرات المصرية الغذائية إليها .

وقال برزى إن أهم السلع المصدرة إلى أسبانيا هي الزيتون والمخلل والفراولة والخرشوف وتمثل 89% من اجمالى الصادرات الغذائية إلى أسبانيا، ومن أهم الواردات إلى اسبانيا ولها بديل فى هيكل الصادرات المصرية والتى تستوردها بقيمة 8.5 مليار دولار مثل الأجبان ومحضرات الأغذية ومنتجات المخابز والكيك، والشيكولاتة والمكرونة وهى بدائل متوفرة فى السوق المصرى ممكن ندخل وننافس مع الواردات الأخرى إلى أسبانيا.