شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب ترفع حصتها في "إسكان العُمانية" إلى 55% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل عن إتمام صفقة شراء حصة قدرها 17.23% من أسهم شركة إسكان العمانية للاستثمار "شركة زميلة"، لترتفع حصة المجموعة في الشركة الزميلة إلى 54.94%.

وقالت "يونيكاب"، في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، إن صفقة الشراء تمت عن طريق شركة إسكان للتجارة العامة والمقاولات (تابعة للمجموعة بنسبة 100%) بمبلغ وقدره 1.507 مليون دينار كويتي.

وأفادت "يونيكاب" بأن عملية الشراء ستؤثر على البيانات المالية للشركة، حيث سيُعاد تصنيف شركة "إسكان العمانية للاستثمار" من شركة زميلة إلى شركة تابعة، حيث أصبح إجمالي نسبة التملك فيما يعادل 54.94%.

وتجدر الإشارة إلى أن "يونيكاب" حققت ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 316% في التسعة أشهر الأولى من العام 2020، لتصل إلى 5.6 مليون دينار، مُقارنةً بخسائر بلغت 1.34 مليون دينار للفترة نفسها بالعام الماضي.