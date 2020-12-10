شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للارتفاع والتوجه نحو اختبار محتمل لمستوى المقاومة المحوري 46.65، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد وتخطي هذه المقاومة سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر لكسر 45.15 لتعزيز التوقعات بالتوجه نحو الهدف التصحيحي الأول عند 43.57.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط