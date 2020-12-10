شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 23.60، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 25.06 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 23.60 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 22.13 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد