شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 122.72، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.78% بما يعادل -0.95 نقطة ليستقر على سعر 121.05 دولار، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 122.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 129.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه