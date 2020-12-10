شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يرتفع على استحياء – تحليل – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.28% بما يعادل 0.15 نقطة ليستقر على سعر 53.33 دولار، وقد جاء هذا الصعود بصورة ضعيفة نتيجة بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 55.48، طيلة ثبات الدعم 52.09.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد