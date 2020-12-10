ماكدونالدز يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 10-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض البعض من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.30 نقطة ليستقر على سعر 208.69 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 218.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 202.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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