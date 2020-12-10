شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يعزز مكاسبه – تحليل – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.64% بما يعادل 2.83 نقطة ليستقر على سعر 175.29 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 182.17، طيلة ثبات الدعم 171.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد