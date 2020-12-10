بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 10.8 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 90ر5559 نقطة بنسبة صعود بلغت 20ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر208 مليون سهم تمت عبر 9439 صفقة نقدية بقيمة 8ر36 مليون دينار (نحو 12ر125 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر41 نقطة ليبلغ مستوى 72ر4497 نقطة بنسبة صعود بلغت 93ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر150 مليون سهم تمت عبر 4807 صفقات نقدية بقيمة 17ر13 مليون دينار (نحو 77ر44 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر3 نقطة ليبلغ مستوى 90ر6097 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12ر58 مليون سهم تمت عبر 4632 صفقة بقيمة 6ر23 مليون دينار (نحو 24ر80 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 07ر25 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4618 نقطة بنسبة صعود بلغت 55ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر123 مليون سهم تمت عبر 3579 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار (نحو 12ر40 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (بريق) و(آبار) و(قابضة م ك) و(تجارة) أما شركات (أرزان) و(آلافكو) و(أهلي متحد) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (فنادق) و(يوباك) و(مراكز) و(م سلطان) الأكثر انخفاضا.