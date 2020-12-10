بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 8.15 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 15ر8 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5558 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 16ر369 مليون سهم تمت عبر 12294 صفقة نقدية بقيمة 9ر47 مليون دينار كويتي (نحو 8ر162 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر26 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4459 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر303 مليون سهم تمت عبر 6986 صفقة نقدية بقيمة 2ر19 مليون دينار (نحو 2ر65 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 01ر25 نقطة ليبلغ مستوى 92ر6113 نقطة بنسبة هبوط بلغت 41ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر65 مليون سهم تمت عبر 5308 صفقات بقيمة 6ر28 مليون دينار (نحو 2ر97 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 27ر39 نقطة ليبلغ مستوى 63ر4584 نقطة بنسبة صعود بلغت 86ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 04ر256 مليون سهم تمت عبر 5312 صفقة نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار (نحو 8ر58 مليون دولار).

وكانت شركات (بريق) و(سينما) و(كويت ت) و(بترولية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (التعمير) و(عقارات ك) و(بيت الطاقة) و(الافكو) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (يوباك) و(تجارة) و(التعمير) و(مينا) الأكثر انخفاضا.