بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 32.7 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر32 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5566 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر159 مليون سهم تمت عبر 10554 صفقة نقدية بقيمة 9ر35 مليون دينار كويتي (نحو 6ر125 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر22 نقطة ليبلغ مستوى 29ر4432 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر107 مليون سهم تمت عبر 4651 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 6ر40 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر37 نقطة ليبلغ مستوى 93ر6138 نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر52 مليون سهم تمت عبر 5903 صفقات بقيمة 3ر24 مليون دينار (نحو 05ر85 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 05ر44 نقطة ليبلغ مستوى 36ر4545 نقطة بنسبة صعود بلغت 98ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر90 مليون سهم تمت عبر 3670 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 37 مليون دولار).

وكانت شركات (اولى تكافل) و(السورية) و(صالحية) و(القرين) الأكثر ارتفاعا أما شركات (الافكو) و(التعمير) و(الامتياز) و(الاولى) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (النخيل) و(المصالح ع) و(صلبوخ) و(نابيسكو) الأكثر انخفاضا.