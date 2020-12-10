شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد بريطانيا يتباطأ والتعافى من الجائحة غير مرجح قبل 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر اتحاد الصناعات البريطاني الخميس من أن اقتصاد البلاد لن يعود على الأرجح إلى حجم ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل نهاية عام 2022 ومن أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو في النصف الأول من العام المقبل.

وتوقع الاتحاد انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة مرتفعة قياسية 11.1% هذا العام نتيجة للجائحة قبل أن ينمو 6% العام المقبل و5.2% خلال 2022.

ويُتوقع أن تسجل البطالة ذروة عند 2.51 مليون شخص، أو ما يعادل 7.3% من قوة العمل، في الربع الثاني من العام المقبل بعد انتهاء برنامج مساعدة حكومي.

وقال توني دانكر المدير العام الجديد للاتحاد «ببساطة يجب أن نتوصل إلى سبل جديدة لدفع الشركات للاستثمار في بداية 2021 إذا أردنا الإسراع في التعافي».

وأعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء الخميس أن النمو الاقتصادي استمر في التباطؤ في المملكة المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر حيث سجل نموا نسبته 0,4% بعد فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء كوفيد-19.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء بأن هذا هو «الشهر السادس على التوالي من نمو» إجمالي الناتج الداخلي بعد «تراج تاريخي بلغ 19,5% في نيسان/إبريل».

لكن الاقتصاد سجل في تشرين الأول/أكتوبر تباطؤا بالمقارنة مع أيلول/سبتمبر عندما بلغت سبة النمو 1,1% خلال شهر وبعد ارتفاع كبير في الصيف بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة كورونا.

واشار المكتب الوطني إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي «أقل بنسبة 7,9% عن مستواه في شباط/فبراير، قبل الصدمة الأولى للوباء».

وكانت أسابيع من الإغلاق أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي. ويتوقع ان يعود الاقتصاد إلى الانكماش في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر.

وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في نتشرين الأول/كتوبر، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثمانين% من اقتصاد المملكة المتحدة، نمو أضعف (0,2%).

ويتوقع أن يعود الانكماش الاقتصادي في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب إعادة الاحتواء في إنكلترا وحالة الغموض المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن كان الاقتصاديون يأملون في أن تحد عطلات كانون الأول/ديسمبر وعيد الميلاد من الضرر في نهاية السنة. (وكالات)