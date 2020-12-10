شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تُغرِّم «جوجل» و«أمازون» 135 مليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «أ.ف.ب»

أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في فرنسا، الخميس، أنها فرضت غرامات على مجموعتي «جوجل» و«أمازون» تبلغ 100 مليون يورو، و35 مليون يورو، توالياً، بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).

وتأخذ اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات على موقعي «جوجل» (فرنسا) و«أمازون» (فرنسا)، خصوصاً ممارسة إيداع أدوات تتبع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الإنترنت «من دون الحصول على موافقته المسبقة».

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تُغرِّم «جوجل» و«أمازون» 135 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.