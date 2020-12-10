شكرا لقرائتكم خبر عن الودائع المصرفية بالكويت تنخفض 235 مليون دينار بنهاية أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت إحصائية حديثة صادرة من المركزي الكويتي انخفاض إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو 235 مليون دينار على أساس شهري، لتبلغ 45.786 مليار دينار في أكتوبر الماضي مقارنة بـ46.021 مليار دينار في سبتمبر 2020.

فيما شهدت تلك الودائع أيضاً زيادة بلغت 2.159 مليار دينار منذ بداية العام و2.17 مليار دينار مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، مسجلة نمواً بـ4.95 و4.98 % على التوالي، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ومن ناحية أخرى، سجّلت التسهيلات الائتمانية تراجعاً بنحو 105 ملايين دينار في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 39.903 مليار دينار مقارنة بـ40.008 مليار في سبتمبر، فيما شهدت ارتفاعاً بـ1.475 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، بنمو 3.84 %، وزادت 1.56 مليار، وبنحو 4.1 %، مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي.

يشار إلى أن الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي قفزت بقيمة ملياري دينار وبنسبة 4.6% خلال الـ 5 أشهر الماضية أي منذ نهاية أغسطس الماضي مقارنة ببداية انتشار جائحة كورونا في الكويت أي في شهر مارس2020، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وإغلاق القطاعات الاقتصادية.

ووصلت تلك الودائع الى مستوى 45.47 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية مارس 2020 والبالغة 43.46 مليار دينار.