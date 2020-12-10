شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المركزي السعودي: إقرار نظام معالجة المنشآت المالية يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، إن إقرار نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة؛ مشيراً إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة على المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحقيق الصالح العام، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن ذلك النظام سيمكن البنك المركزي السعودي من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الخليفي، أن البنك المركزي قام منذ وقت مبكّر بإجراء دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المُهمة، ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وإيجاد الإطار النظامي المنسجم مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.

ويعد وجود نظام متخصص يُعالج أوضاع المنشآت المالية "المُهمة" المتعثرة أو تلك التي يكون من المرجح تعثرها؛ أمراً ضرورياً ظهرت الحاجة إليه عقب الأزمة المالية العالمية للعام 2008م؛ ما دعا مجموعة دول العشرين (G20) لإصدار توصياتها لمجلس الاستقرار المالي بمراجعة وتحليل أسباب الأزمة، حيث تم التوصل إلى أهمية وجود وتطوير قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال تفادياً لحدوث أزمات تؤثر في استقرار النظام المالي.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، كما أقر نظام معالجة المنشآت المالية المهمة واستراتيجيات سوق العمل وقطاع الطيران.