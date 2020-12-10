شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع قبل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، يأتي ذلك قبل صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي ،فى ختام اجتماع السياسة النقدية الأخير فى عام 2020 ، وسط توقعات توسيع إجراءات التحفيز النقدي ، بهدف دعم اقتصاد المنطقة الموحدة فى مواجهة الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.2100$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2079 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2069$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.2058$ ، بفعل عزوف المستثمرين عن العملات ذات المخاطر العالية.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة كورونا والانتشار الواسع للموجة الثانية من العدوى فى معظم البلدان الأوروبية.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع على نطاق كبير أن يوسع البنك المركزي إجراءات التحفيز النقدي ، بهدف دعم اقتصاد المنطقة الموحدة فى مواجهة مخاطر تباطؤ التعافي الاقتصادي ،ومكافحة الركود التضخمي الذي بات أحد أكبر الأزمات التي تواجه صانعي السياسة النقدية الأوروبية.

وخلال الأسابيع الأخيرة ،أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أن برنامج شراء السندات المخصص لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصارا بـ"PEPP" ، بالإضافة إلى المزيد من القروض طويلة الأجل المدعومة للبنوك التجارية ،ستشكل العمود الفقري لإجراءات السياسة النقدية فى منطقة اليورو.