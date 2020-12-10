شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار والدينار الكويتى.. وتباين باقى العملات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 10-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليرتفع سعر الدولار اليوم بمقدار قرش واحد ليسجل بالبنك الأهلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر اليورو لـ 18.86 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع، وذلك مقارنه بأسعار أمس الأربعاء، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وقالت شركة ماكنزي آند كو للاستشارات في تقرير إن معظم البنوك في شتى أنحاء العالم قد تواجه أربع سنوات أخرى من انخفاض الأرباح ضمن تبعات جائحة كوفيد-19. وأضافت الشركة أنه بحلول عام 2024، ستتطلب الجائحة 2.7 تريليون دولار مخصصات نفقات لخسائر القروض وستُفقد 3.7 تريليون دولار من الإيرادات نهائيا بسبب التحديات الاقتصادية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.86 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.86 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.81 جنيه للشراء، 21.08 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.84 جنيه للشراء، 21.04 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.81 جنيه للشراء، 21.08 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.84 جنيه للشراء، 21.04 جنيه للبيع.