شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق على انخفاض وسوفت بنك يقفز بفضل إدراج دور داش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الخميس إذ ضغطت أزمة البريكست والتشاحن السياسي بشأن التحفيز المالي في الولايات المتحدة على معنويات المستثمرين في أنحاء العالم، في حين قفز سهم مجموعة سوفت بنك ذا الثقل في السوق إلى أعلى مستوى في أكثر من 20 عاما بفضل إدراج دور داش.

فقد ارتفع سهم سوفت بنك نحو 11 بالمئة بعدما حققت شركة التكنولوجيا العملاقة مكاسب 11.2 مليار دولار في قيمة حصتها في شركة دور داش بعد الطرح الأولي الناجح لسهم تطبيق توصيل الطعام الأمريكي في السوق أمس الأربعاء.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.23 بالمئة إلى 26756.24 نقطة، متراجعا عن ذروة 29 عاما ونصف العام التي سجلها في الجلسة السابقة، ومنخفضا لجلسة رابعة في خمس جلسات. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 1776.21 نقطة.

ووافق المشرعون الأمريكيون على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة أمس الأربعاء لكنهم لم يتمكنوا من حل خلافاتهم فيما يتعلق بمساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية تعيق حزمة إنفاق أوسع.

وعلى صعيد البريكست، منح رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية نفسيهما فرصة تنتهى في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبرام اتفاق تجاري جديد.

ومن الأسهم الأسوأ أداء بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس كان سهم دايكين إندستريز الذي تراجع 3.9 بالمئة يتبعه سهم كاو كورب الذي خسر 2.73 بالمئة.

ومن بين الأسهم التي حققت أعلى المكاسب سهم مجموعة سوفت بنك الذي صعد 10.91 بالمئة يليه سهم سيفن آند آي هولدنجز الذي ارتفع 2.85 بالمئة.

وتقدم 114 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 100.