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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يرتفع بمقدار قرش اليوم الخميس.. ويسجل 15.62جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 10-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، بمقدار قرش واحد، ليصل فى البنك الأهلى المصرى لـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع ، مقارنه بأسعاره أمس الأربعاء.
وقال أكينومى أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقى، أمس، إن بنوك التنمية الإقليمية الأربعة المعروفة اختصارا بـ RDBs قامت حتى الآن بتقديم ما يقرب من 230 مليار دولار من أجل تخفيف التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ومساعدة الدول الأعضاء فى تجاوزها، لكنه شدد على ضرورة أن تعمل هذه البنوك معا بشكل أكبر فيما يختبر العالم موجة ثانية من الجائحة، وبالنظر إلى أزمة الدين التى تلوح فى الأفق.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم أربعة رؤساء لمجموعة بنوك التنمية الإقليمية الأربعة والذى عقد افتراضيا، حيث جددوا التزامهم بالعمل معا على نحو أفضل لاستعادة البناء فى أعقاب جائحة فيروس "كوفيد 19."
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.
15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.
سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.
15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.
سعر الدولار فى بنك عودة15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.
15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.