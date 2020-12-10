سعر الدولار يرتفع بمقدار قرش اليوم الخميس.. ويسجل 15.62جنيه بالبنك الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 10-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، بمقدار قرش واحد، ليصل فى البنك الأهلى المصرى لـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع ، مقارنه بأسعاره أمس الأربعاء.

وقال أكينومى أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقى، أمس، إن بنوك التنمية الإقليمية الأربعة المعروفة اختصارا بـ RDBs قامت حتى الآن بتقديم ما يقرب من 230 مليار دولار من أجل تخفيف التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ومساعدة الدول الأعضاء فى تجاوزها، لكنه شدد على ضرورة أن تعمل هذه البنوك معا بشكل أكبر فيما يختبر العالم موجة ثانية من الجائحة، وبالنظر إلى أزمة الدين التى تلوح فى الأفق.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم أربعة رؤساء لمجموعة بنوك التنمية الإقليمية الأربعة والذى عقد افتراضيا، حيث جددوا التزامهم بالعمل معا على نحو أفضل لاستعادة البناء فى أعقاب جائحة فيروس "كوفيد 19."

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.63 جنيه للشراء.