شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداي لمعدات البناء تورد 70 حفارة للسعودية مقابل 5.8 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة هيونداي لمعدات البناء الكورية الجنوبية التابعة لمجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة، عن فوزها بعقد قيمته 5.8 مليون دولار لإمداد السعودية بـ 70 حفارة.

والحفارات ستستخدم في عملية البناء لخطوط أنابيب الغاز في منطقة المدينة المنورة، غرب السعودية في النصف الأول من العام المقبل، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية.

وكانت مبيعات هيونداي في الأسواق الناشئة مثل روسيا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، شهدت تعافياً سريعاً لتصل إلى 100 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بعد تراجعها إلى 60 مليون دولار في الربع الثاني من ذات العام.

وقال مسؤول في الشركة إن الأسواق الناشئة على رأسها روسيا والشرق الأوسط التي شهدت تراجعا حادا في الطلب على معدات البناء حتى الربع الثاني من هذا العام بسبب انتشار كورونا عالميا، تشهد انتعاشا بداية من الربع الثالث.

وأضاف أن الطلب على معدات البناء قد يشهد زيادة أكثر مما كان في الماضي، مع تراجع الغموض الناتج عن كورونا وجهود الدول لتحفيز اقتصادها.