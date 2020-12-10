الذهب يهوي أكثر من 2% وسط تفاؤل اقتصادي بفضل اللقاحات

المناطق - الرياض

تراجع الذهب أكثر من اثنين بالمئة وسط تعزز الآمال حيال تعاف اقتصادي سلس بفضل إحراز مزيد من التقدم على صعيد لقاحات كوفيد-19.

وبحلول الساعة 1901 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 2.4 بالمئة إلى 1827.26 دولار للأوقية (الأونصة). كان الذهب سجل أمس أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر عند 1875.07 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1838.50 دولار.

وقال جيفري سيكا، مؤسس سيركل سكويرد للاستثمارات البديلة: “ثمة تطلع إلى انحسار بعض الفوضى التي أفرزتها الجائحة بعد أن بدأوا توزيع اللقاح في بعض مناطق العالم.”

وافقت كندا اليوم على لقاح كوفيد-19 الذي ابتكرته شركتا فايزر وبيونتك، بعد يوم من شروع بريطانيا في برنامج تطعيم عام هو الأول لدولة غربية.

تأثر الذهب سلبا أيضا بصعود الدولار.

لكن المعدن، الذي يُعد أداة تحوط في مواجهة التضخم، مازال مرتفعا أكثر من 20 بالمئة منذ بداية السنة، مدعوما بالآمال في مزيد من التحفيز المالي.

وبحسب (رويترز) تراجعت الفضة 3.8 بالمئة إلى 23.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 2.9 بالمئة إلى 993.23 دولار وفقد البلاديوم 1.3 بالمئة ليسجل 2280.92 دولار للأوقية.