شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين في اليابان تتوافق مع التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.2% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتعد بذلك متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 2.2% مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متوافقة أيضا مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

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