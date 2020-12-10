شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع القطاع التصنيعي في اليابان خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 21.6 مقابل ما قيمته 0.1 في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساعاً يما قيمته 3.5، ونود الإشارة لكون صدور القراءة عند ما قيمته أعلى من الصفر تعكس اتساع القطاع، بينما صدور القراءة دون حاجز الصفر تعكس انكماش القطاع.

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