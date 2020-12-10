شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى6101 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، في ظل استمرار تذبذب التداولات في نطاق ضيق مما يعكس حيرة المتداولين، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تداوله بين مستوى 5850 نقطة ومستوى 6250 نقطة حتى اختراق احدهم.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,036 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,130 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 10-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.