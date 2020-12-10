شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى10519 نقطة، في ظل استمرار تداول كميات التداول، كما يعكس مؤشر استوكاستيك حالة من الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10350 نقطة كمستوى أول ثم 10050 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,469 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,558 نقطة