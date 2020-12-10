شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاربكس" تخطط لافتتاح المزيد من الفروع خلال العشر سنوات القادمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ستاربكس" عن خطتها لفتتاح م يقرب من 22 فرعا جديدا خلال العشر سنوات المقبلة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.



وبناء على ذلك، تستهدف "ستاربكس" الأمريكية رفع عدد فروعها على مستوى العالم إلى 55 ألف فرع بنهاية عام 2030 مقارنة بحوالي 33 ألف فرع في الوقت الحالي.



وعلق المدير التنفيذي لشركة المقاهي الأمريكية "كيفن جونسون" على هذه الخطة قائلا إن "ستاربكس" أمامها مستقبل قوي من النمو، لكنه سيستغرق وقتاً طويلاً.



وأكد على أن الوضع الاستثماري لـ"ستاربكس" جيد ومناسب لتعزيز التنافسية والنمو المستدام خلال العقود المقبلة.



وعلى صعيد توقعات الإيرادات، تستهدف "ستاربكس" زيادة نصيب السهم من الإيرادات بما يتراوح بين 10% و12% خلال العامين 2023 و2024.



وتنوي "ستاربكس" أيضاً توسيع أنشطتها الإلكترونية من خلال تعزيز خدمات البيع عبر الإنترنت حتى بعد انتهاء الجائحة.



وعلى صعيد التعاملا، انخفض سهم "ستاربكس" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 100.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 102.2 دولار وأقل سعر عند 100.1 دولار.