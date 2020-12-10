شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن ارتفاعاتها القياسية وتغلق الجلسة على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الأربعاء متأثرةً بقطاع التكنولوجيا الذي ضغط على "وول ستريت" ودفع السوق بعيدا عن مستوياته القياسية.



يأتي ذلك بعد بيانات أشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت 200 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة فقط مما رفع إجمالي الإصابات في أمريكا إلى 15.2 مليون حالة.



وكشفت شركتا "فايزر" و"بيونتك" عن تعرض قواعد بياناتهما لعملية قرصنة إلكترونية، وأعلنتا سرقة ملفات ومعلومات تتعلق بلقاحهما المضاد لفيروس كورونا.



هذا، وتقدم وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بمقترح إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بحزمة مالية قدرها 916 مليار دولار إلى رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي".



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% او ما يعادل ثمانية سنتات وأغلقت جلسة نيويورك عند 45.52 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 46.2 دولار وأقل سعر عند 44.9 دولار.



واستقرت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني عند 48.86 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 49.5 دولارا وأقل سعر عند 48.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 30069 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30319 نقطة وأقل مستوى عند 29951 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 1.9% (ما يعادل 244 نقطة) إلى 12338 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12607 نقاط وأقل مستوى عند 12290 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 3672 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3712 نقطة وأقل مستوى عند 3660 نقطة.