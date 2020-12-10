شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ساب (1060) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 0.08 نقطة، ليحاول السهم الاستفادة من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 27.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.45.