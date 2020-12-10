شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يعاود الصعود – تحليل صباحي – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كيمانول (2001) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.29% بما يعادل 0.16 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00، طيلة ثبات الدعم 11.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.40.