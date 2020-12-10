شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يغلق عند أعلى مستوياته في شهرين – تحليل صباحي – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم مصرف الإنماء (1150) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 2.86% بما يعادل 0.46 نقطة، ليستقر في نهاية تداولاته عند أعلى مستوى له منذ 19 من شهر أكتوبر الماضي، مستفيداً في ذلك بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.96، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 15.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.98 ومستوى المقاومة 16.96.