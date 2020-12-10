ريدان يسارع بجني أرباحه – تحليل صباحي – 10-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ريدان (6012) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.22% بما يعادل -0.44 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.85، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 37.80. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.55 ومستوى المقاومة 35.30.

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