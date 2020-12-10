شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا طفيفا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 26٫40 فلس، مقتربا بذلك من خط اتجاهه الهابط قصيرا لأجل، والذي يشكل مقاومة قوية، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم يواجه مستوى الدعم 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.2 بينما مستوى المقاومة هو 26.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط