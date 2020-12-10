شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يواصل مقاومة قوية -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بالقرب من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 46 فلس، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 44٫90 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى 40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.6 بينما مستوى المقاومة هو 45.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط