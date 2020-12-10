شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يشهد عمليات جني أرباح -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم عمليات جني أرباح خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 18٫80 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 20 فلس، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 17٫50 فلس كمستوى أول ثم 16 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.1 بينما مستوى المقاومة هو 19.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط