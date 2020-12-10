شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 51٫80 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 50 فلس، كما تمكن السهم منت جاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة التالي عند 55 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 51 بينما مستوى المقاومة هو 53.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد