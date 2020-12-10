شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 124 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 122 فلس، مما يشير الى حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة التالي عند 130 فلس كمستوى أول ثم 137 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 120 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 122 بينما مستوى المقاومة هو 127 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد